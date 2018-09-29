Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen hava harekatlarında, eylem hazırlığında olan silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terörle mücadele kapsamında, dün ve bugün düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.