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Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen hava harekatlarında, eylem hazırlığında olan silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terörle mücadele kapsamında, dün ve bugün düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika hava harekatı terorist

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