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Hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 terörist etkisiz kılındı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.

Kaynak: AA

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