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Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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