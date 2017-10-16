Hava sahası IKBY'ye kapatıldı
Türkiye, hava sahasını IKBY'ye kapattı. Buna göre, hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiçbir uçak da Türk Hava Sahası'nı kullanamayacak.
MGK'nın tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Türk hava sahası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) uçuşlara kapatıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulunda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulumuz, uçuşa kapatmıştır. Bundan sonra Türk Hava Sahası'nı kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiçbir uçak da Türk Hava Sahası'nı kullanamayacak." diye konuştu.