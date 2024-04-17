Hava sıcaklığı artıyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji, yeni hava durumu raporunda Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerine yağış uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, 6 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görülecek, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık