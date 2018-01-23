Havacılıkta uluslararası başarı

23 Ocak 2018

Türkiye, 2017'de açılan yeni rotalarla uçuş ağını en fazla geliştiren ülke ve havalimanı sıralamalarında ilk 15 ülke arasına girmeyi başardı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dünya genelinde uçuş ağına eklenen yeni rotalar üzerinden yapılan araştırma kapsamında, geçen yıl en fazla yeni hattın açıldığı havayolları, ülkeler ve havaalanları açıklandı.

Dünya genelinde havayollarının geçen yıl toplam 3 bin 500 yeni hat açtığını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre Türkiye, ülke bazında uçuş ağını en fazla geliştiren 11. ülke oldu. Geçen yıl Türk ve yabancı işletmelere iç ve dış hatlarda SHGM tarafından verilen izinlerle toplam 141 yeni hat açıldı.

Ülkeler sıralamasında uçuş ağına 971 uçuş ekleyen ABD birinci olurken, 464 yeni rota ile Almanya ikinci, 425 yeni rota ile İspanya üçüncü sırada yer aldı.

Uçuş ağını en çok geliştiren havalimanı sıralamasında ise ikinci başarı Antalya'dan geldi. Geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Avrupa'da yolcu artış rekorları kıran Antalya, uçuş ağına iç ve dış hatlarda eklenen 25 yeni rota ile uçuş ağını en fazla geliştiren 15 havalimanı arasına girdi.

Kaynak: AA