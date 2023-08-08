Havalimanında cenazeler karıştı, Bursa'ya gidecek cenaze Muş'a gitti

Mersin’de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli’nin cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi.

Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.

3 farklı şehre gönderildi

Muş’a gönderilmesi gereken cenaze Bursa’ya, Bursa’ya gitmesi gereken Erzurum’a, Erzurum’a gelmesi gereken cenaze de Muş’a gönderildi.

Benkli ailesi cenazelerini Erzurum’da havalimanından alarak, yıkanıp defnetmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne götürdü. Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı.

Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.