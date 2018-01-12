HAVELSAN'dan UYAP açıklaması

12 Ocak 2018

HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan " Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) arkasından HAVELSAN çıktı" başlıklı haberlerde kurumun hedef gösterildiği ifade edildi.

UYAP'ın, HAVELSAN tarafından geliştirilmesiyle ilgili ilk projesinin 2000 yılında imzalandığı, sistemin geliştirmesi, garanti ve bakım sözleşmelerinin ise 2013'te tamamlandığı ve bu tarihten sonra sistemin tamamen Adalet Bakanlığına teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2013 yılı sonrası HAVELSAN'dan sistemin bakım, işletme ve idamesiyle ilgili hiçbir katkı ve destek talep edilmemiş olup, HAVELSAN'ın UYAP ile ilişkisi kesilmiştir.

HAVELSAN'ın bünyesine sızan FETÖ ve ilişkili kişilerle mücadelesi 2015 yılında başlamış ve hiçbir zafiyete izin vermeyecek şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. İlgili kurumlarla yapılan ortak çalışma ve bilgi alışverişi sayesinde bugüne kadar 93 kişinin bu gerekçeyle kurum ile ilişkisi kesilmiştir. HAVELSAN’ın FETÖ ile mücadelesinin haberde ismi geçen kişi veya başka kişilerle bireysel bir ilişkisi bulunmamaktadır. HAVELSAN yönetiminin FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyeti ve kararlı tutumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."