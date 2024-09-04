Hayatını kaybeden Banvit'in kurucusu Vural Görener son yolculuğuna uğurlandı (Vural Görener kimdir?)

Kore Savaşı'nda Türk birliğinde tercümanlık da yapan Görener'in naaşı, Bandırma ilçesindeki Haydarçavuş Camisi'ne getirildi.

Camide öğle vakti kılınan cenaze namazına, Görener ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma Merkez Komutanı Kıdemli Albay Kenan Üstündağ, Banvit BRF Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gündüz ve Operasyonlar Direktörü Erdal Elmas ile çok sayıda kişi katıldı.

Görener'in cenazesi, askeri törenin ardından Erdek ilçesi Belkıs Mahallesi'ne götürülerek mezarlıkta defnedildi.

Vural Görener kimdir?

Vural Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1951 yılındaki Kore Savaşı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tercümanlık yapan Görener, daha sonra İstanbul’da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik görevini üstlendi. Bandırma'da 1968'de Banvit AŞ'yi kuran Vural Görener, yıllarca yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştü. Banvit AŞ, 2017 yılında BRF'ye devredilmişti.