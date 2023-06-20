Hazine 2,75 milyar lira borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 749,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 10 yıl (3493 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit ve bileşik faiz eksi 1,72 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 953 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 455 milyon lira, net satış 1 milyar 999,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 96 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece ihalede toplam 2 milyar 749,7 milyon lira borçlandı.