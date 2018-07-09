Hazine ve Maliye Bakanlığı kuruldu

09 Temmuz 2018

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Yeni KHK ile "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın ismi değiştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

Düzenleme ile 'MİT Müsteşarı' ibaresi 'MİT Başkanı' olarak değişti.