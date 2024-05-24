Hazine ve Maliye Bakanlığı sıcak bakıyor! 4 aylık doğum izninin 1 yıla çıkartılması gündemde

AK Parti MKYK'sındaki önerilmesiyle "Doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması" gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda Şimşek'in konuya sıcak baktığı ve "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2023 yılına dair doğum istatistiklerini açıklamıştı. Verilerde, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak gerçektiği görülmüş, bu rakam doğurganlık oranına dönüştürüldüğünde kayıtlara geçen en düşük seviye olan 1,51'e kadar gerilemişti.

2016'dan bu yana nüfus yenilenme düzeyinin altında seyreden doğurganlık oranlarında 2001 yılından beri artış kaydedilen bir yıl bulunmuyor.

Konuya ilişkin bir MKYK üyesi söz alarak; arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek; Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğunu, "1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanı"nın değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Bakan Şimşek: Bize ne düşerse, burada varız

Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu öneriye olumlu yaklaştığı "Asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz bu konuda. Bize ne düşerse, burada varız" dediği öğrenildi.

Annelerin, çocuk 6 yaşına girene dek olacak çalışma koşulları

Başka bir MKYK üyesi ise, çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce hazırlandığını; ancak kanunlaşamadığını hatırlattı.

Özel sektör çalışanı annelerin kıdem tazminatı kaygısı

Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda kıdem tazminatı nedeniyle çekince yaşadıklarının da gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda da devlet eliyle destek verileceği ifade edildi.