Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ‘retweet’ kazası
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan gönderisinin altına, bir kullanıcı tarafından yapılan yorum, bakanlık hesabı tarafından yanlışlıkla retweet edildi. Paylaşımda bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edilmesi gündem oldu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmıştı.
Bu paylaşımın altına gelen bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edilmesi gündem oldu.