Hazine'nin alacakları eylül sonu itibarıyla 26 milyar lira oldu

Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 26 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 26 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,7 milyar lira tahsil edildi.