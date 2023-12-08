Hazreti Mevlana anma törenleri başladı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’nun katılımlarıylagerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu; “Bu yılki törenimizin teması ‘Vuslat Vakti’. Bu alanda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bir dizi program hazırladık. Bakanlığımızın Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ülkemiz ve dünya diğer ülkelerinden sanatçı ve topluluklarının katılımıyla her yıl Konya Mistik Festivalini gerçekleştirmekteyiz.

Mevlevi sema törenleri dünya çapında tanıtılması için birçok proje yürütmektedir. Şeb-i Arus etkinliklerinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve bu törenin kapanışına kadar on gün boyunca özenle icra edecek olan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 2023’ün Hz. Mevlana’nın Hakk’a vuslatının 750. yıl dönümü olduğunu ve bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Mevlana Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Başkan Altay, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Mevlana Yılı kapsamında sene içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Hepimizi derinden yaralayan Şubat depremleri nedeniyle programlarımızı yıl sonuna doğru kaydırmak zorunda kalsak da inşallah 2024 yılı içerisinde de Hz. Pir’i anmak için planladığımız pek çok etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.