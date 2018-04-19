HDP seçim çalışmalarına başladı

19 Nisan 2018

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz." dedi.

Temelli, HDP Mersin İl Başkanlığının, merkez Akdeniz ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen partililerle buluşma toplantısında, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi çalışmalarına Mersin'den başladıklarını söyledi.

Seçime hazır olduklarını belirten Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız? Gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız bu yolculukta, 40 yıldır yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Temelli, seçim gününde sandıklara sahip çıkacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz. Yan yana geleceğiz. Gücümüze güç katacağız. Bütün baskılara, şiddete, bize karşı bütün düşmanlığa rağmen biz, bize bağışlanan o cesaretle başımız dik ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yükselteceğiz."

Toplantıya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol da katıldı.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de beraberindeki partililerle Tarsus ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde görüştükleri kişilerin fikir ve önerilerini aldıklarını anlatan Bilgen, daha sonra ilçedeki partililerle buluştu.

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Kaynak: AA