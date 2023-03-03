HDP'den ilk açıklama! Kendine yakışanı yaptı
Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleriyle ilgili konuştu.
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HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Yiğitalp yaptığı açıklamada "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı.Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok.Sadece kendine yakışanı yaptı.— Sibel Yiğitalp (@Sibelyigitalp) March 3, 2023