HDP'den ilk açıklama! Kendine yakışanı yaptı

HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Yiğitalp yaptığı açıklamada "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.