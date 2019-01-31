HDP'den 'ittifak' açıklaması

31 Ocak 2019

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bazı kentlerde belediye başkan adayı göstermemesinin bir siyasi parti ile ittifak ya da pazarlık yaptıkları anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Sezai Temelli, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla Tunceli Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Tunceli'de çeşitli siyasi partilerle güç birliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde bu seçimler öncesi devrimci, demokrat, emekçi ve kadınlarla görüşerek güç birliğini büyütmek istediklerini belirten Temelli, bunun karşılığını sandıkta alacaklarını savundu.

Temelli, HDP'li belediyelere kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılmasına da değinerek, "Belediyemiz bunlar tarafından gasp edilmiştir. 31 Mart'ta belediyelerimizi geri alacağız. Bu kayyumları süpürüp atacağız." diye konuştu.

Yerel seçimler öncesi pek çok kurumun AK Parti'nin yerel teşkilatı gibi çalıştığını iddia eden Temelli, sandıklarına, oylarına, siyasi iradelerine ve geleceklerine sahip çıkacaklarını ifade etti.

Temelli, iktidarın, partilerini sürekli terör örgütü gibi göstermeye çalıştığını savunarak, şunları kaydetti:

"Her türlü suçlamayı bize yöneltiyor. Terör örgütü olarak nitelendirip, halkın gözünde suçlu hale getirerek aklınca HDP'nin oylarını alabileceğini sanıyor. Biz çok net bir şey söyledik. Biz demokratik siyaset içinde barıştan, demokrasiden yana mücadelemizi verme kararlılığımızı her zaman ortaya koyduk. Geçmiş seçimlerde de olduğu gibi, bu seçimlerde de demokratik siyaset içinde, barışçıl mücadelemizle hareket edeceğiz. HDP'nin bütün siyaseti açık siyasettir. HDP'nin sözü kürsüde neyse sokakta odur, meydanda odur, bütün kurullarında da odur."

Konuşmaların ardından Temelli, HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil ile 7 ilçe belediye başkan adayını katılımcılara tanıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Böyle bir pazarlık meselemiz yok"

Tanıtım programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, partisinin bazı kentlerde belediye başkan adayı çıkarmamasına ilişkin tartışmalara değinerek, şunları dile getirdi:

"Bu konu çok tartışılmaya başlandı. Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok, yapmadık, yapmayacağız da. Daha önceki seçimlerde de çok net dile getirmiştik. İttifak yapılacak olan halktır, sokaktır, emekçilerdir, kadınlardır. Bizim aday çıkarmadığımız kentlerde emek ve demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikaların bizden yoğun talepleri oldu. Çünkü AKP, MHP blokunu geriletme gibi bir hedefi önümüze koymuştuk. Bu hedefin çok önemli olduğunu ve bu hedef konusunda emek ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket edebileceği zeminleri yaratmak konusunda bizi cesaretlendirdiler, bizim de stratejimizle uyumludur. Dolayısıyla biz aday çıkarmadık ama bu herhangi bir partiyle ittifak ya da pazarlık yaptık anlamına gelmez."

Temelli, aday çıkarmadıkları kentlerde vatandaşın özgür iradesiyle sandığa gideceğini belirterek, "Gerçekten bir ittifak olacaksa o gerçekten iktidarın karşında güç olma iradesini ortaya koymalı. Bu iradeyi ortaya koyan adaylar üzerinde bir ortaklaşma olacaktır." dedi.

Kaynak: AA