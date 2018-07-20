HDP'li iki vekil hakkında soruşturma
Batman Başsavcılığı PKK'lı Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP'li iki milletvekili hakkında soruşturma başlattı.
Batman Başsavcılığı, Hakkari'de öldürülen PKK'lı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlattı.
Güvenlik yetkilileri "Simko Kerboran" kod adlı Baysal'ın geçtiğimiz günlerde öldürüldüğünü açıklamıştı.
Savcılık'tan edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle Uca ve Tiryaki hakkında soruşturma başlattı.
Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da yine son dönemdeki operasyonlarda öldürülen "Zeynel" kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: Reuters