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HDP'li il başkanının eşi FETÖ’den tutuklandı

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ tutuklandı.

HDP'li il başkanının eşi FETÖ’den tutuklandı
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, örgüte finans sağladıkları ve 'ByLock' programını kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkartılan 5 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ergin Dağ ile birlikte 2 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: AA

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