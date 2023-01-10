HDP'li Sancar: Bloke kararı bizim açımızdan yok hükmündedir

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP'nin hiçbir baskı karşısında yolundan sapmadığını; büyümeyi, genişlemeyi, kapsayıcı olmayı hedef olarak önüne koyduğunu söyledi.

HDP'nin her alanda ve her mesele için söz, siyaset ve çözüm ürettiğini dile getiren Sancar, "Halk iradesine dayanan siyasetimiz zorbalığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, inkara, savaş ve talana dayanan çürümeyi sona erdirme noktasına getirdi" diye konuştu.

Partisinin her geçen gün daha fazla saldırıya maruz kaldığını ileri süren Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rejimin kalıcılaşmasının, otoriter, tekçi, sömürücü, talancı sistemin kalıcı hale getirilmesinin önündeki en büyük engel HDP'dir. Bunu en iyi bilen de şimdiki iktidardır, bu iktidar bloğunu besleyen düzen ve sistemin güçleridir. O nedenle elbirliği ettiler, birbirinin boğazına sarılmak için geçmişte fırsat arayan güçler birleşti ve yeni bir devlet koalisyonu kurdular. Bu devlet koalisyonunun da temel harcını Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığından kardılar. HDP'yi halkların ortak mücadelesinin en güçlü adresi ve en hakiki seçeneği olarak gördükleri, bildikleri için de HDP'ye saldırdılar. HDP'ye komplo üzerine komplo kurdular, dokunulmazlıkları kaldırdılar."

"Bizim başörtüsüyle bir sorunumuz yoktur, olamaz"

Mithat Sancar, HDP'ye yönelik operasyonların devam ettiğini savunarak "Sanıyorlar ki bu operasyonlar, bu uygulamalar HDP'yi yolundan alıkoyacak, onların yolunu açacak ama tam tersi oldu, biz büyümeye devam ettik. Şimdi de bu kapatma davasıyla kendilerince bizleri nihai olarak tasfiye edecekler, susturacaklar. Nafile bir çaba olduğunu bir kez daha söylüyorum, söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

İktidarın seçim sürecini, siyaseti dizayn etme çabalarına karşı HDP'nin kararlı duruşunu her vesileyle ortaya koyduğunu vurgulayan Sancar, "Bir anayasa değişikliği ile toplumun karşısına çıktılar. Hiçbir samimiyeti olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bu manevralarla varlıklarını sürdürebileceklerini, siyaseti ayrıştırma üzerine, toplumu kutuplaştırma üzerine yollarına devam edebileceklerini sandılar ama bu oyunu en açık şekilde bozan HDP oldu. Bizim başörtüsüyle bir sorunumuz yoktur, olamaz. Biz en geniş özgürlüklerden yanayız, iktidarın başörtüsü meselesini istismar etmesine izin vermeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Siyasi operasyonla karşı karşıyayız"

HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulduğunu anımsatan Sancar, şunları kaydetti:

"Kapatma davası, MHP'nin ve çeşitli karanlık güçlerin uzun süren kampanyası ve siyasi baskısı sonucu açılmıştır. Bu kapatma davası, o kampanyanın sonunda 17 Mart'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine verdiği iddianame ile açıldı. Peki 18 Mart'ta ne vardı? 18 Mart'ta MHP'nin kongresi vardı. Büyük ortak küçük ortağa kongre hediyesi verdi. Bu kadar açık bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız. Yargıyı bu siyasi operasyonun bir aracı haline getirmeye yönelik bir hamle."

Sancar, bloke konulma kararına ilişkin "Bütün bunların bir siyasi operasyon olduğu açıktır, Türkiye'de Anayasa'yı ayaklar altına alan pek çok uygulama gibi bu da apaçık bir Anayasa'ya aykırılıktır" dedi.

HDP'nin hakikatleri dikkate alarak siyaset yaptığını söyleyen Sancar, "Bloke kararı bizim açımızdan yok hükmündedir. Bizim Hazinemiz hakikatimizdir, fikriyatımızdır, halkımızın gönlüdür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarihinin en kritik seçimine gireceğini belirten Sancar, "Bize karşı yürütülen bütün hukuksuzluklar, haksızlıklar seçim sürecini dizayn etmek içindir, demokrasi güçlerini bölmek ve demokrasi güçlerini dağıtmak içindir. Seçim sürecini kendi emellerine uygun şekilde şekillendirmek içindir. Bu ülkenin geleceğini oy çokluğu değil sandıkta milyonların oybirliği belirleyecektir" diye konuştu.​​​​