HDP'li Turan: Memur ve emekli maaşları asgariye yaklaştı

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 artış yapılmasını öngören yasa teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını anımsattı.

Cari enflasyon dikkate alındığında teklifin, çalışanların derdine derman olmayacağını savunan Turan, "Hem memur maaşları hem de onlara paralel olarak artan emekli maaşları, insanların, insan onuruna yaraşır biçimde yaşamalarını mümkün kılmayacak. Asgari ücrete yapılan zam dikkate alındığında, memur ve emekli maaşlarının, giderek asgari ücrete yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Çalışanlar açısından ve buna paralel olarak emekliler açısından maaşlarda 2002 yılından bu yana ciddi kayıplar var" diye konuştu.