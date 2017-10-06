HDP'li vekil 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

06 Ekim 2017

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burcu Çelik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yaptı.

Dosyadaki iddiaları reddeden Burcu Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Verilecek kararın kamu vicdanını ve kendisini seçen kamuoyunun vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirten Çelik, "Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. Bu coğrafyada nefes alan her canlının birlikte yaşam hakkı olduğuna olan inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bir hukukçu olarak hukuka olan inancımın da tam olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, Çelik'in beraatını talep ederken, mahkeme heyeti Çelik hakkında açılan 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçlamalarından beraatına, 'Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Burcu Çelik, 8 Haziran 2015'te Muş Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattğınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz" demişti. Çelik, 19 Nisan 2017 günü de, 'Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık' suçlarından gözaltına alınıp, cezaevine koyulmuştu.

Kaynak: DHA