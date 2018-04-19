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HDP'li Yıldırım'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Yıldırım, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Yıldırım'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yıldırım'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanığın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Yıldırım'ın yakınları da izledi.

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Kaynak: AA

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