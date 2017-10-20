20 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenecek "10. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na (ISCTURKEY 2017) yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak, en temel hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek. Bunun yolu da tehdit unsurlarını saldırı yapılmadan önce karşılamak ve bertaraf etmek. Bu yönde adımlar atıldı. Saldırıya karşı savunma yönünde önemli bir kapasite oluşturduk." dedi.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Siber saldırıların ülkelerin ekonomilerine yıkıcı etkileri var. Amerika 2009'da Siber Savaş Komutanlığı kurdu. İngiltere siber eğitimler vermeye başladı. Daha sonra Çin, Rusya, Kuzey Kore, İsrail, İran gibi ülkeler de güçlerini oluşturdular. Siber saldırıların ülke ekonomilerinde ciddi yıkıcı etkileri var. 2012'de İngiltere'nin yaşadığı siber saldırının ülke ekonomisine verdiği zarar 22 milyar paund olarak hesaplanmış.

“Türkiye’de internete erişim yüzde 65’in üzerine çıktı”

Türkiye olarak haberleşme ve iletişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye'de 2002 yılında geniş bant internet yoktu. Telefonla çevrilerek internete bağlanılıyordu. Şimdi geniş bant var mobil internet var. 21 milyar dolar ciro bugün 100 milyar doları aşmış durumda. 77 milyon mobil 11 milyon sabit geniş bant abonemiz var. Aslında bilgi toplumu demek internet erişimi demek. Bilgi toplumu oldu Türkiye, ortalama 65'in üzerine çıktı.

Bilgi ve iletişim ağındaki kullanımın gelişmesiyle sorun başladı. Onun için burada tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. İleride karşılaşacağımız sorunları şimdiden görmemiz ve tedbir almamız lazım. Gelecek gençlerimizin daha iyi bir Türkiye'ye sahip olması için bize görev düşüyor. Bu tedbirlerin alınması için üç tane temel unsur var. Birincisi insan; insanın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bütün iyilikler de kötülükler de insanın olduğu yerde. Teknolojiyi hayatın merkezine alan insanı yani kullanıcıyı bilinçlendirmek işin başlangıcı. Burada da atılacak ilk adım farkındalık.



“Gelecek 5 yıl içinde Türkiye’nin 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı olacak”



Siber güvenlik uzman eksikliği kurumsal güvenliği de yakından ilgilendiriyor. Gelecek 5 yıl içinde dünyada 1.5 milyon siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olacak. Bu hesabı az önce de söyledim, Türkiye'ye uyarladığımızda 30 bin en az siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Gençlerimiz iş diyor. İş önümüzde. Gençlerin bu alana daha faza yönelmesini istiyoruz.



“Eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değildir”

Milli ve yerli yazılım, donanımda işin aklı sizde değilse o iş sizin değil. Uzaya uydu gönderiyorsunuz ama asıl onun içindeki yazılımdır. Buraya yönelik teknolojiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Milli yazılım. Milli donanım. Eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değildir.



"Hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek"



En temel hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek. Saldırıları yapılmadan önce bertaraf etmek.

Siber güvenliği en etkin şekilde sağlamak ve dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli ürünler. Ulak projesi şimdi bitmiş, test edilir hale gelmiş. O küçük bir adım ama bir örnek. Kendi aklımızın içinde olduğu ürünlere daha çok para ve zaman ayırmamız lazım. Yerli yazılım programlarının inşa edilmesine azami önem vermemiz lazım. İyi kod yazan yazılım mühendislerimiz var ancak yerli platformlarda yazılan yazılımlara ihtiyaç var.

Kendi aklımızla, teknolojimizle daha çok çalışacağız. Fuzuli işlerle birbirimizi tüketmeyeceğiz. Başkalarının teknolojileri ile çalışırsak onlara bağımlı ve sesimiz kısık olarak yaşamaya devam ederiz.