Hepsiburada’nın sağladığı yardımların değeri 105 milyon TL’ye ulaştı

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı’nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne bugüne kadar 250 bin Hepsiburada müşterisinin 1 milyon yardım ürünü satın alarak katıldığı kaydedildi.

Hepsiburada’nın deprem bölgesi için sağladığı yardımların toplam değerinin 105 milyon TL’ye ulaştığı aktarıldı.

Seferberlik kapsamında ayrıca kullanıcıların AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT iş birliğiyle platform üzerinden sunulan 200 bin dijital destek kartı ile seferberliğe destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Tüm imkanlarımızla bölgeye destek olmak için aralıksız çalışıyoruz. Bakanlıklar, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Hepsiburada, 1500 gönüllü çalışanını “deprem seferberliği” çalışmalarına kanalize ettiğini, depremden etkilenen bölgelerde bulunan toplam 120 aracın ve tüm lojistik imkanların yine bölgeye destek için kullanıldığını vurguladı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



“Hepsiburada ve paydaşlarının bağışladığı ürünleri taşıyan tırlarımız deprem bölgesine sevkiyata devam ediyor. 11 Şubat saat 08.00 itibarıyla Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında müşterilerimizin platformumuz üzerinden verdiği siparişlerin yüzde 60’ı deprem bölgesine ulaşmış durumda. Yardımlar Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’e teslim edildi. Lojistik kabiliyetlerimiz, görevli ve gönüllü ekiplerimizle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda 7/24 sahada olmaya ve tüm yardımları organize bir şekilde depremzedelere ulaştırmaya devam ediyoruz.”