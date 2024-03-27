“Hibrit roket motorunda ilk dört ülkeden biriyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Kırıkkale Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”na katıldı. Bakan Kacır, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık iddiası adına sürdürdüğü yenilikçi teknolojileri rekabetçi olarak dünyaya ihraç edebilme iddiasıyla devam ettirdiği milli teknoloji hamlesinin sahibi ve öznesinin TEKNOFEST kuşağı Türk gençliği olduğunu belirtti.

“Ay’a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz”

Bakan Kacır, savunma sanayisi ve havacılıktaki başarılarını şimdi uzay bilimi ve teknolojilerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Uzay bilimi ve teknolojilerinde de son 20 yılda adım adım gelişme kaydettiklerini anlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşallah 8 Temmuz 2024’te ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı uzaya göndereceğiz. Ama hedef Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle Ay’a erişmesi. 380 bin kilometre yol yapacağız ve Ay’a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz.

Bunu başarabilecek gençlerimiz ve insan kaynağımız var.” Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye’nin bugün dünyada ilk dört ülkeden biri olduğunu kaydeden Kacır, “Eğer bu teknolojiyi Ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. İnşallah bu teknolojiyi ticarileştireceğiz ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye’de geliştireceğiz “ diye konuştu.

“Türk milleti adeta gökyüzüne imzasını attı”

Türkiye’nin tüm sanayileşme tarihinin adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihi olarak geldiğini aktaran Kacır, şöyle devam etti: “2000’li yıllara kadar ama 2000’li yıllarda sağlam bir irade ‘bu milletin evlatlarının neye ihtiyacı varsa kendi imkanlarıyla geliştirecek, üretecek biz de onların önünü açacağız.’ dedi ve bu milletin öz evlatları, kendi alın ve akıl teriyle BAYRAKTAR, AKINCI, AKSUNGUR, ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET ATAK, GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN’ı üretti ve gökyüzüyle buluşturdu. Türk milleti adeta gökyüzüne imzasına attı.

Bu milletin evlatlarının önü açıldığında ne kadar büyük başarılar elde edebileceklerinin apaçık ispatıdır.” Uzay gözlemi konusunda sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en önemli gözlem altyapılarından birini Erzurum'da kuracaklarına dikkati çeken Kacır, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde 4 metre çapında bir teleskop kurulduğunu ve bu yıl devreye alacaklarını aktardı.

“Çocukların ve gençlerin öz güven kazanması önemli”

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da da Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi kuracaklarını anlattı. Kacır, “Hem uydu geliştirme faaliyetlerinden elde ettiğimiz kazanımı daha iyi bir noktaya taşıyacağız hem de başarılı olduğumuzda Türkiye’nin küresel uzay ekonomisinden pay almasını sağlayacak bir teknolojik kabiliyet geliştirmiş olacağız.

Biz istiyoruz ki Türkiye’de hiçbir bilim insanı, hiçbir araştırmacı çalıştığı alanda başka milletlerin ve ülkelerin bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalardan geri kalmasın. Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanları bilsinler ki bu devlet ve ülke eğer Türkiye’de araştırmalarını sürdürürlerse en ileri düzeyde araştırma yapmaları için yanlarında olmaya devam edecektir. Bu misyon aslında Türk gençlerinin, çocuklarının öz güven kazanması açısından çok kıymetli” dedi.