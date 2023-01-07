Hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen O.K, Ö.A. ve M.C.T. çaldıkları eşyalarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. ile Ö.A. tutuklandı, M.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.