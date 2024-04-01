Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri mevzilerine saldırılar düzenledi

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Liman Tugay Üssü, Kfar Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el Alem ve Bağdadi mevzisinin füzeler ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor. Bölgede şu ana kadar 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.