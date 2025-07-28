HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un genel başkanlığı düşürüldü
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından genel başkanlığı düşürüldü.
HKP Başkanı Ankut, 2014 yılında Erdoğan ve bazı bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuş, bu adımın ardından da hakkında hakaretten soruşturma açılmıştı.
Ankut bu davada 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası alırken, Yargıtay davanın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yapılması gerektiğine hükmederek kararı bozarak Ankut'u "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
"Genel Başkanlık görevi sona erdi"
Yargıtay, cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirirken; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Ankut'un parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin de sona erdiğini bildirildi.