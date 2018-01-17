HSK Başkanvekili: Yargıya nizam veren bir kurum değiliz

17 Ocak 2018

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz,makamında yaptığı açıklamada, HSK'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin, haklarında "hak ihlali" kararı verdiği gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğunun devamına karar veren yerel mahkemelerin hakimleriyle ilgili bir işlem olup olmadığının sorulması üzerine Yılmaz, "Bu konuda HSK'ye iletilen bir şey yok. HSK'nin dışında bir olay. Benim değerlendirmem için hem erken hem yanlış olur. Şu aşamada bizim değerlendireceğimiz bir konu değil." dedi.

Özellikle muhalefet partilerinden, hakimlerin tarafsızlığıyla ilgili yoğun eleştiriler geldiğinin belirtilmesi üzerine de Mehmet Yılmaz, bu noktada HSK'nin rolünün de yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Yargıya nizam veren bir kurum değiliz"

Başkanvekili Yılmaz, "HSK yargının amiri konumunda bir kurum değil. Sadece hakim ve savcıların tayinlerini, terfilerini düzenleyen, görevini kötüye kullanan, hukuksuzluk yapanlarla ilgili de disiplin cezaları veren bir kurum. Yargıya nizam veren bir kurum değiliz. Bütün bunlara bakarsak HSK, hakim teminatını sağlamak üzere kurulmuş bir kurum, yargının amiri değil. Hiçbir makam ve merci yargı yetkisinin kullanılmasında yargıya tavsiye ve telkinde bulunamaz, görüşler bildiremez; bunu ben demiyorum Anayasa diyor. Buna HSK de dahil. Biz yargıya yön veren kurum değiliz" diye konuştu.

"Hakimin kulağından tutup atma yetkimiz yok"

Kamuoyunda herkesin bir hakim kararıyla ilgili beğenmediği bir şey olduğunda, HSK'nin araya girerek, hakimin "kulağından tutup atmasını" istediğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böyle bir yetkisi yok zaten. HSK idari açıdan tasarruf yapar, 'Yargısal yetkileri beğendim, beğenmedim' diyecek bir kurul değil. O denetim yargı içinde yapılıyor. Hangi kararın doğruluğu, yanlışlığı konusunda mahkemelerin arasına giremem, girmem de. Ama kararı veren hakim hakkında mesela FETÖ'den iddia gelirse onu incelerim veya 'O hakim, avukatla rüşvet pazarlığı yaptı' iddiasını incelerim. Kararın yanlışlığına, doğruluğuna girmiyorum ben. HSK'nin yargısal hiçbir tasarrufa karışma yetkisi yoktur. Kamuoyundaki o algı yanlış, zannediyorlar ki ben Devlet Su İşleri Genel Müdürüyüm. Beğenmedikleri bir mühendisi al yerine başkasını getir; böyle bir şey yok. Hakimin yerinin değiştirilme sebepleri, ihraç, açığa alma sebepleri, cezalandırılma sebeplerinin hepsi kanunda yazılmış, yol yöntemleri belli."

Kaynak: AA