HSK hakime ve savcıların atanma kriterlerini açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 21 Aralık tarihli güz kararnamesine ilişkin bilgilendirme yayınladı.

Açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, güz kararnamesinde görev yerleri değişen kimi yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğu belirtildi.

HSK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan güz kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."