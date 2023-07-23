HÜDA PAR binasında bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Merkezi
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Seyhan ilçesinde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün giden 72 yaşındaki A.S., Demir yaralamış, Pişgin'i de öldürmüştü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Demir'in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Sacit Pişgin'in cenazesi bugün kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.