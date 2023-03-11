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HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek

Son dakika gelişmesi... HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz" denildi.

Haber Merkezi
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HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın toplantısı düzenleyerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızda yaptığımız istişarelerde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme karar aldık. Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

 

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