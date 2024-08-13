  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
Takip Et

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.