Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
AA
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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.