Hükümetten 'erken seçim' açıklaması

18 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime 24 Haziran'da gidileceğini açıklamasından sonra açıklama yaptı.

Yıldırım, "Süreç hemen başlayacak. Meclis'te teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, açıklamasının devamında "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ konuyla ilgili, "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

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