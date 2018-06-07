Hükümetten Yunanistan'a sert tepki: Not ediyoruz

07 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili kararına ilişkin, "Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, ayrıca Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi konusuna da değindi. Bozdağ, "Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir" dedi.