Hurda gemilerden 250 milyon dolar kazanç

18 Ocak 2018

Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'i çelikten oluşuyor ve bunların yüzde 95'i yeniden kullanılabiliyor. Bu kapsamda Bakanlıkça gemilerin geri dönüşümün ardından elde edilen hurda parçaları, çelik ham maddesi olarak demir çelik fabrikalarına kazandırılıyor.

Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir rol üstlenen ve Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeşil söküm alanlarından birine sahip Türkiye'de, gemi geri dönüşüm faaliyetleri sadece İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yürütülüyor. Hurda gemiler, bu bölgedeki lisanslı 22 firma tarafından geri dönüştürülüyor.

Ciddi oranda tasarruf sağlandı

Bu çerçevede gemi geri dönüşüm sektörü tarafından 2016'da 604 bin ton ağırlığında 121 hurda geminin geri dönüşümü sağlanırken, 2017'de ise 817 bin 807 ton ağırlığında 189 gemi geri dönüştürüldü.

Böylece Türkiye'nin demir çelik sektörünün ihtiyacının büyük bölümünün karşılanmasının yanı sıra, hurda demir çelik için yurt dışına ödenen parasal değerden de ciddi oranda tasarruf sağlandı.

Buna göre, gemi geri dönüşüm sektörünün 2017 yılında ekonomiye sağladığı katkı 250 milyon doları buldu.

Kaynak: AA