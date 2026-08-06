Hurda Teşviki Yasası son durum nedir? Yasa çıkacak mı?
Hurda Teşviki Yasası için milyonlar aylardır bekleyiş içerisinde... Vatandaşlar sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışırken kulis bilgileri merak ediliyor. Her gün binlerce kişi "Hurda Teşviki Yasası çıkacak mı, son durum nedir" diye soruyor.
Hurda Teşviki Yasası gündemden düşmüyor. Eski aracını yenilemeyi planlayan birçok kişi, düzenlemeye ilişkin yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Gözler sürekli hükümette ve "Hurda Teşviki Yasası çıkacak mı, son durum nedir" sorusu her geçen gün sıklaşıyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter