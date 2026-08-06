Hurda Teşviki Yasası son durum nedir? Yasa çıkacak mı?

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Hurda Teşviki Yasası gündemden düşmüyor. Eski aracını yenilemeyi planlayan birçok kişi, düzenlemeye ilişkin yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Gözler sürekli hükümette ve "Hurda Teşviki Yasası çıkacak mı, son durum nedir" sorusu her geçen gün sıklaşıyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter