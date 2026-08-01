Hürmüz girişinde tanker vuruldu, gemi kumanda dışı kaldı

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Hürmüz Boğazı’nda yeniden açılmaya çalışan petrol taşımacılığı, stratejik geçidin hemen girişinde yaşanan yeni saldırıyla bir kez daha baskı altına girdi. Umman açıklarında vurulan tankerin hareket kabiliyetini kaybetmesi, yalnızca tek bir gemiyi değil, bölgeden geçmeyi planlayan diğer taşıyıcıların risk hesabını da etkileyebilir.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayın 1 Ağustos Cumartesi günü Umman’ın Lima bölgesinin yaklaşık 11 deniz mili kuzeydoğusunda meydana geldiğini bildirdi.

Motor dairesindeki hasar gemiyi durdurdu

Kimliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği tankerin motor dairesi hasar gördü. Gemi, denizcilikte kendi sevk ve yönlendirme sistemleriyle güvenli biçimde manevra yapamadığını ifade eden “kumanda dışı” durumuna geçti.

İlk güvenlik bildiriminde can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Deniz kirliliğine yol açan bir sızıntı ya da başka bir çevresel etki de bildirilmedi.

Tankerin adı, bayrağı, sahibi, taşıdığı yük ve saldırıda kullanılan mühimmatın türü ilk açıklamada paylaşılmadı. Olayın bir füze, insansız hava aracı veya başka bir sistemden kaynaklanıp kaynaklanmadığı da henüz bilinmiyor.

Gemi hareket kabiliyetini yeniden kazanana veya bölgeden çekilene kadar çevredeki trafik için geçici güvenlik düzenlemeleri yapılması gerekebilir.

Hürmüz trafiği birkaç gemiye kadar düşmüştü

Saldırı, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişlerin henüz normal seviyesine dönemediği bir dönemde gerçekleşti. Gemi takip verilerine göre cuma günü boğazdan yalnızca dört emtia gemisi geçti ve bunların tamamı Körfez’den çıkış yaptı.

Bu gemiler arasında yaklaşık 2’şer milyon varil ham petrol taşıyan iki çok büyük ham petrol tankeri de yer aldı. Bir önceki gün boğazdan geçen emtia gemilerinin sayısı üçte kalmıştı.

Takip cihazlarını kapatarak seyreden gemiler bu sayımlara dahil edilmiyor. Buna rağmen mevcut veriler, enerji taşımacılığının dünyanın en kritik deniz geçitlerinden birinde olağan seviyelerin oldukça altında kaldığını gösteriyor.

Yeni saldırı, gemi sahiplerinin ve yük kiralayan şirketlerin boğazdan geçiş kararlarını yeniden ertelemesine yol açabilir. Özellikle tankerin motor dairesinin hedef alınması, saldırının geminin seyrini doğrudan durdurabilmesi nedeniyle güvenlik kaygısını büyütüyor.

Petrolün beşte biri bu kapıdan geçiyor

Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerindeki petrol ve doğal gaz üretimini Umman Körfezi üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor. Normal koşullarda küresel petrol talebinin yaklaşık beşte birine karşılık gelen sevkiyat bu dar su yolundan taşınıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran ve Kuveyt’ten yüklenen ham petrolün önemli bölümü Hürmüz üzerinden Asya ve diğer pazarlara ulaştırılıyor. Aynı rota dizel, jet yakıtı, benzin ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemiler açısından da kritik önem taşıyor.

Boğazdaki güvenlik riski yalnızca enerji fiyatlarını etkilemiyor. Savaş riski sigortaları, tanker kiralama bedelleri, rota süreleri ve teslimat takvimleri de saldırıların sıklığına göre yükseliyor.

Bölgedeki önceki saldırı dalgasında bazı sigorta şirketleri savaş riski teminatlarını sınırlandırmış, Orta Doğu’dan Asya’ya petrol taşıma maliyetleri sert biçimde artmıştı.

Saldırının faili henüz bilinmiyor

İlk açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenen bir taraf bulunmadığı belirtildi. Bölgedeki askerî ve deniz güvenliği birimlerinin mühimmatın geliş yönünü ve gemide oluşan hasarın niteliğini incelemesi bekleniyor.

Takip edilecek bir diğer konu, tankerin yardım alarak bölgeden çekilip çekilmeyeceği olacak. Geminin Hürmüz girişinde uzun süre hareketsiz kalması, zaten dar olan güvenli geçiş alanlarında yeni trafik baskısı yaratabilir.

Olayın ardından boğazdan geçecek tankerlerin rotalarını değiştirip değiştirmeyeceği, seferleri erteleyip ertelemeyeceği ve sigorta maliyetlerinin yeniden yükselip yükselmeyeceği izlenecek.

Enerji piyasalarının hafta sonu kapalı olması nedeniyle saldırının petrol fiyatları üzerindeki ilk doğrudan etkisi pazartesi günü işlemler başladığında görülebilecek.