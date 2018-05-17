Hürriyet Gazetecilik'ten İcra Kurulu'na yeni atamalar

17 Mayıs 2018

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Yürütme Komitesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş'ün görevinden ayrılmasına, yerine Mehmet Soysal'ın getirilmesine, ayrıca İcra Kurulu'nun 2 üyesinin ayrılmasına ve bir yeni üyenin atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile belirlenen Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanlığı'na seçilen Çağlar Göğüş'ün Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliği ve başkanlığından ayrılmasına, yerine Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanı olarak atanmasına; kurulumuzun 27 Nisan tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğine atanan Fikret Bila'nın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına, yerine Abdulvahap Munyar'ın Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak atanmasına; kurulumuzun 27 Nisan tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye olarak atanan Özgür Tokgöz Altun'un Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına karar vermiştir." denildi.

Fikret Bila'dan istifa kararı

Kaynak: AA