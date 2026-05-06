İBAN'larını paylaşan baba-oğula 20 suç dosyası ve yüz binlerce lira borç şoku

Eskişehir'de 6 yıl önde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşına IBAN numarasını veren A.Ü.'nün (42) hayatı altüst oldu. A.Ü.'nün iddiasına göre, arkadaşı hesabında bloke olduğu için, IBAN numarasını istemiş A.Ü. de hem kendi hem de babasının İBAN bilgisini bahse konu şahsa vermişti.

Bu süre zarfında hesaplara gelen parayı dokunmadan arkadaşına teslim eden A.Ü. ve babasına, bir süre sonra IBAN numaralarının bahis ve medyumluk gibi dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilerek dava açıldı.

71 yaşındaki babasıyla aynı cezaevinde yattı

Mahkemede şüpheli sıfatıyla yargılanan A.Ü. ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ü. ve 71 yaşındaki babası toplamda 2 buçuk yıl cezaevinde kaldı, baba oğul 1 yıl aynı koğuşta yattı.

Bahse konu dolandırıcılık davalarında mağdur olan bir müştekinin, asıl şüpheliye dair ses kaydı mahkemeye sunulup analiz yapılınca IBAN isteyen şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ü. ve babası tahliye edildi.

20 suç dosyası 400 bin TL borç

Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalışan A.Ü., babası ve kendi hakkında halen açık olan 20 suç dosyasından dolayı ise tedirgin.

Yaşanan dolandırıcılık suçundan dolayı neredeyse her ilde mağdurun olduğunu belirten A.Ü., babasına ve kendisine ait 20 suç dosyasından vatandaşların yaklaşık 400 bin TL'lik mağduriyetleri olduğunu belirtirken, bu parayı nasıl ödeyebileceklerini bilmediğini söyledi. Suç dosyalarından ve görülecek davalarından dolayı A.Ü., 20 yıla kadar hapis yatabileceğine dikkat çekti.

"Kimse kimseye güvenmesin"

İBAN mağduru olduğunu savunan A.Ü., "Bu ay benim 5 tane mahkemem var. Bir 15-30 yıl yatma ihtimalim var. Tek kandırdığı müşteki, mağdur ben değilim. Benim bütün herkese çağrım, kimse kimseye güvenmesin. Güvenilecek hiçbir yan kalmamış. Herkesin bir menfaati, herkesin bir çıkarı var. Kimse çıkarsız kimseye yaklaşmıyor. Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak kötü bir şey."

Oğlu gibi kendi de IBAN mağduru olan 71 yaşındaki ressam baba A.Ü. ise gençlerin resim yaptırma bahanesiyle kendisiyle yakınlaştığını, birlikte yemeğe çıktıktan sonra tehdit edilerek banka kartı ve şifrelerini vermek zorunda kaldığını anlattı. Ailesine zarar vermekle tehdit edildikleri için durumu kabul ettiğini söyleyen baba A.Ü. oğluyla aynı cezaevinde kaldığını ve ciddi sağlık sorunları olduğunu belirterek yardım istedi.