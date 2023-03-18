İBB açıkladı: Beylikdüzü metrosu tamam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu’nun tasarımları ve teknik onaylarının tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finans görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Alpkökin, projenin Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na alınmasıyla ihale sürecinin başlayacağını ifade etti.

İş merkezleri, fuar alanları, fabrikaların da bulunduğu yeni hattın olduğu güzergahta yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor.