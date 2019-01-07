İBB başkan adayı Yıldırım, Meclis başkanlığını sürdürecek

07 Ocak 2019

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeme kararında değişiklik olmadığını söyleyen Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi.

Yıldırım, "İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"25 yıldır İstanbul'u sevabıyla günahıyla biz yönetiyoruz." diyen Binali Yıldırım, "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir." ifadesini kullandı.

"İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer." diye konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

Binali Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."

Uber açıklaması

Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Uber ile ilgili olarak, "Taksiler şehrimizin aynası ama onların da gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.