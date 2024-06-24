İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Adalar'daki minibüs krizine yönelik 'mecburiyet' açıklaması!

Metro İstanbul bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalar'daki minibüs krizi hakkında konuşma yapan İmamoğlu, Adalılar'ın tepkilerini duyduğunu belirterek "Buradaki toplu taşımayı sağlamak mecburiyetindeyiz, tanımlı araçların dışındakileri lisanslayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adalarda hatırlarsanız faytonlardaki atların zulmü gidermek adına faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı katılımcı bir model yönettiğimizi en iyi adalar halkı biliyor. O bağlamda gelişen olayları kötü yorumlayan bir kısım halkın duygularını sömürmeye çalışan yayınları da gülerek izliyorum. Siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Adalar halkımızın tepkisini duyuyorum; Buradaki toplu taşımayı sağlamak mecburiyetindeyiz, tanımlı araçların dışındakileri lisanslayamıyorsunuz. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."