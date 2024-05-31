İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dördüncü kez aynı göreve seçilen Göksu, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde ağırladı.

Göksu'nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, niyetlerinin büyükşehir belediyesi olarak İstanbul'un gelecek 5 yıllık stratejik planını ilçelerle birlikte yazabilmek ve organize edebilmek olduğunu vurguladı.

Belediye başkanlarına yaptıkları ziyaretleri çok önemsediklerini, Kurban Bayramı'na girmeden de 39 ilçenin başkanlarını ziyaret etmeyi umduğunu dile getiren İmamoğlu, "Atacağımız her iyi adım şehircilik, iletişim, müzakere, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve bir arada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahcup olmayız. Şehrimize ve hemşehrilerimize mahcup olmayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Göksu ise İstanbul'un ağır yükünü Esenler özelinde hep beraber taşıyacaklarını kaydetti.

Göksu, "Ortak çözümlerimizi ortaya koyacağız hep beraber. İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu, kurum görevlilerinin karşılıklı katılımıyla Esenler'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.