İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Instagram mesajı

Türkiye güne en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'ın kapatıldığı haberiyle başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engelli getirdi.

Bu gelişme tepki yaratırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya değinen bir açıklama yayınladı.

İmamoğlu, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, "Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur" ifadesine yer verdi

Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanmasının kabul edilemez olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.