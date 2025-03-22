İBB Başkanı İmamoğlu'nun ikinci emniyet ifadesi sona erdi
Son dakika gelişmesi... Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verme işlemi sona erdi. İmamoğlu, bugün saat 10.00 itibarıyla "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ifade vermişti. İmamoğlu'nun saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği iddiası ise savcılık tarafından yalanlanırken, Ekrem İmamoğlu'nun 21.00'da adliyeye getirileceği açıklandı.
Hakkında başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, bugün emniyette ikinci kez ifade verdi.
Dün, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ifade verdi. İfade işleminin saat 15.00 itibarıyla sona erdiği kaydedildi.
Dün emniyette verdiği ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'nun 121 sayfadan oluşan ifadesi yaklaşık 6 saat sürmüştü.
Adliyeye götürüleceği saat belli oldu
İmamoğlu'nun saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği iddiası ise savcılık tarafından yalanlanırken, Ekrem İmamoğlu'nun 21.00'da adliyeye getirileceği açıklandı.