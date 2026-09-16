İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Desteği muhtemel başvuru tarihi...

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İBB burs başvuru tarihleri şu sıralar gündemde... Öğrenciler için bir nebze de olsa maddi destek sağlayan burslara her yıl yoğun bir ilgi söz konusu... Bu yıl başvuru tarihleri henüz belli olmazken olası tarihler araştırılıyor. İşte detaylar...

İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Hayır, 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla İBB burs başvuruları başlamış değil. Geçen yıl başvurular 23 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da beklentiler 21-25 Eylül tarihlerinde burs başvurularının başlaması yönünde...

Başvuru koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **