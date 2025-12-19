İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu? İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İBB burs sonuçları için heyecan dorukta... Yüz binler başvuru yaptı ve artık sonuçların açıklanması isteniyor. Geçen yıl nasıl bir süreç yaşandığı öğrenilmek istenirken ısrarla "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman belli olacak?

19 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.